Для безопасности жителей и туристов в Сочи установили еще 300 умных камер

Перед длинными ноябрьскими выходными МегаФон в рамках проекта «Безопасный город» расширил цифровую систему онлайн-наблюдения в Сочи в местах массового скопления людей

Всего в Сочи оператор установил более 1700 камер видеонаблюдения, 300 из них заработали с середины 2023 года и обладают функцией распознавания лиц.

Вся информация с городских видеокамер одновременно на скорости до 40 Гбит/с по защищенной оптоволоконной сети отправляется в центр обработки данных и в городской ситуационно-аналитический центр. Протяженность пути — 500 км от Магри до Веселого, куда входит более 300 узлов доступа.

К каждому видеофайлу автоматически добавляются метаданные — текстовые описания. Они позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Если пропавший ребенок попал в объектив камер, программа по метаданным найдет его за считанные секунды. Без использования интеллектуальной платформы МегаФона такой поиск занял бы несколько дней. Записи хранятся долго, что помогает, например, расследовать преступления.

«Такой комплексный продукт с использованием нейронной сети и искусственного интеллекта способен защитить жителей и гостей Сочи, повысить раскрываемость преступлений и помочь сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении комплексной безопасности на курорте. Для этого камеры с 99% точностью идентификации специально расположены в общественных местах: в аэропорту и на вокзалах, близ продовольственных магазинов, в МФЦ, в пляжных и парковых зонах. Проект является социально значимым, он работает и активно развивается на протяжении 11 лет», — комментирует директор по развитию национальных проектов МегаФона на юге и Кавказе Андрей Рудаков.