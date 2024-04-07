За 2023 год спрос на долгосрочную аренду жилья упал на 6%. Снимать квартиры дороже всего — в Москве и Сочи
Средняя ставка на долгосрочную аренду в российских городах выросла на 16% по сравнению с первым кварталом 2023 года
Сильнее всего в среднем по стране подорожали однокомнатные квартиры — +25% (с 20 до 24 тыс. рублей в месяц) и студии — +19% (с 21 до 25 тыс. рублей), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито Недвижимость». При этом цены на трех- и четырехкомнатные квартиры не изменились, составив 45 тыс. и 160 тыс. рублей соответственно.
Меньше всего стоимость увеличилась в Севастополе (+9%), Ростове-на-Доне (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего в первом квартале 2024 года арендовать жилье в Брянске (15 тыс. рублей в месяц), Кирове (16 тыс. рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тыс. рублей). Самые высокие цены в Москве — 85 тыс. рублей и Сочи 40 тыс. рублей соответственно.
Как писали Юга.ру, в начале 2024 года вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%. В Ростове-на-Дону стоимость кв. метра на вторичном рынке квартир увеличилась на 3,4%, в Севастополе — на 2,5%, а в Ставрополе — всего на 1,3%.