В начале 2024 года вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1% — исследование

Аналитики портала «Мир квартир» сообщили , что за три месяца 2024 года цены на вторичном рынке недвижимости России немного подросли, а число предложений снизилось. В исследование вошли 70 городов России с населением более 300 тыс. человек.

Как выяснили эксперты, с начала года «квадрат» вторичного жилья подорожал во всех городах, кроме Москвы, где снижение составило 0,1%. Больше всего цена за кв. метр повысилась в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%), Симферополе (+8,1%), Сочи (+8%), Улан-Удэ (+7,5%), Владикавказе (+6,8%), Грозном (+6,1%), Краснодаре (+6,1%).



В Ростове-на-Дону стоимость кв. метра на вторичном рынке квартир увеличилась на 3,4%, в Севастополе — на 2,5%, а в Ставрополе — всего на 1,3%.

В среднем с января по март «квадрат» квартир в российских городах вырос на 2,9%, то есть, до 112 415 рублей. Цена предложения увеличилась в 60 из 70 исследуемых городов, а в 10 — упала.



Больше всего средняя стоимость вторичного жилья, по данным портала, поднялась в Махачкале (+6,7%), Набережных Челнах (+6,7%), Курске (+6%), Краснодаре (+5,3%), Грозном (+5,1%), Сочи (+5,1%), Владикавказе (+5%), Ставрополе (+4,1%).



В Симферополе цена на такую недвижимость за первый триместр 2024 года выросла на 3,9%, в Ростове-на-Дону — на 1,2%, а в Севастополе — 0,7%.



В среднем в крупных городах России за прошедший квартал квартира стала дороже на 1,6% и достигла цены 5 973 202 рублей.