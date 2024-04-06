В Краснодарском крае ежегодно выдают около 180 тыс. новых автономеров

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На Кубани каждый год выдают около 180 тысяч новых комбинаций номеров автомобилей

За 2023 год количество выданных на Кубани автомобильных номеров осталось на уровне 2021 года. Об этом пишет «Ъ-Кубань».

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Количество комбинаций автономеров с кодом региона 193 достигает 1 миллиона. В отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю рассказали, что автомобильные номера присваиваются автоматически по единой системе и это не подлежит вмешательству извне.

При этом на портале Госуслуг указано, что при покупке машины с пробегом собственник может оставить существующие номера, получить новые или установить свою комбинацию от предыдущего автомобиля.

Напомним, что в Краснодаре создали муниципальную штрафстоянку и закупили эвакуаторы.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре, по данным аналитиков, за 2023 год спрос на покупку машиномест вырос на 61%.

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