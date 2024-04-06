Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Бедные-несчастные» про сумасшедшего хирурга

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бедные-несчастные» © Скриншот видео с YouTube-канала «DMITRY TER | Озвучка и Музыка»
    Кадр из трейлера к фильму «Бедные-несчастные» © Скриншот видео с YouTube-канала «DMITRY TER | Озвучка и Музыка»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 7 апреля состоится показ фильма «Бедные-несчастные» (18+)

Это чёрная комедия в жанре стимпанка греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Экранизация одноимённого романа Аласдера Грея. Главные роли исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо. 

В вымышленном викторианском Лондоне сумасшедший хирург Годвин Бакстер решил оживить умершую беременную женщину с помощью её же плода. Он заменил мозг девушки мозгом ребёнка и назвал Беллой. По мере того, как её интеллект стремительно развивается, ей становится любопытно узнать о внешнем мире и о себе.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker.coffee 15 апреля состоится лекция «Йоргос Лантимос: абсурдизм, авангард и индивидуальность». 

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