Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Бедные-несчастные» про сумасшедшего хирурга

Это чёрная комедия в жанре стимпанка греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Экранизация одноимённого романа Аласдера Грея. Главные роли исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо.

В вымышленном викторианском Лондоне сумасшедший хирург Годвин Бакстер решил оживить умершую беременную женщину с помощью её же плода. Он заменил мозг девушки мозгом ребёнка и назвал Беллой. По мере того, как её интеллект стремительно развивается, ей становится любопытно узнать о внешнем мире и о себе.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.