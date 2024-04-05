В Краснодаре состоится лекция «Жандарм Европы, или Колосс на глиняных ногах?»

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 6 апреля состоится лекция «Жандарм Европы, или Колосс на глиняных ногах?» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Программа: что такое «восточный вопрос» и почему он так беспокоил российских императоров;

какие международные проекты захватывали дух и будоражили ум Николая I;

как можно проиграть войну еще до ее начала;

каково это, быть вовлеченным в 5+ военных конфликтов;

что писала газета «The Times» об императоре. Встречу проводит историк Алена Дубиковская. Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.