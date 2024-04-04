В Краснодаре пройдет лекция «Одеваемся медленно» об осознанном потреблении

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В краснодарском арт-кластере «Колос» 9 апреля состоится лекция об осознанном потреблении «Одеваемся медленно» (6+)

Встречу проводит владелица арт-секонда Snova Светлана Эннс. Участники узнают, что такое slow и fast fashion, поговорят, как изменился мир в эпоху потребления и что сейчас делают крупные бренды для экологии. Также будет возможность познакомиться с тканями будущего.

«Осудим, как нам шаг за шагом подходить более осознанно к своему гардеробу и что делать с лишней одеждой. Будем выяснять, является ли масс-маркет и распродажи тотальным злом, а секонд-хэнд — скучным барахлом», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Арт-кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 апреля пройдут лекция и мастер-класс, посвященные «Парфюмеру» Патрика Зюскинда. Участники вместе с лектором Еленой Хомухиной поговорят о романе, а затем под руководством Лены Мкртычевой составят собственную парфюмерную композицию и закрепят её в авторской свече.

Афиша Краснодар Лекции отдых Развлечения Экология

Новости

В Краснодаре пройдет лекция «Одеваемся медленно» об осознанном потреблении
В сети появился первый трейлер фильма «Ждун в кино»
В Краснодаре можно посетить лекцию о творчестве Кристофера Нолана
В Краснодаре состоится перформанс, посвященный художнице Фриде Кало
Краснодарцев приглашают на лекцию «Эволюция хоррора»
В Геленджике создают проект благоустройства набережной. Показываем эскизы

Лента новостей

В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
Ретроградный Меркурий
2 апреля, 19:15
Ретроградный Меркурий
Объясняем, что происходит в космосе
Выиграй тур на Байконур!
Вчера, 12:15 Реклама
Выиграй тур на Байконур!
Рассказываем об акции «Тайна Пятой планеты» ко Дню космонавтики

Реклама на сайте