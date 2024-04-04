В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавиноопасности
В горах Адыгеи и Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 метров с 4 по 7 апреля будет лавиноопасно
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности:
- не выходите в горы в снегопад и непогоду;
- следить за изменением погоды;
- избегать мест возможного схода лавин;
- не переходить лощины со склонами более 30 градусов.
В Краснодарском крае 5-6 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами в восточной половине края 1-6 °С. Днем воздух прогреется до 15-20 °С, местами в южной половине края до 22 °С. В горах ночью будет 0-5 °С, днем 9-14 °С.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С.
Как писали Юга.ру, ночью 2 апреля на участке Дагомыс — Мамайка на 1955 км железной дороги со склона сошел оползень. На Черноморском побережье изменилось расписание поездов.