В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавиноопасности

В горах Адыгеи и Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 метров с 4 по 7 апреля будет лавиноопасно

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности:

не выходите в горы в снегопад и непогоду;

следить за изменением погоды;

избегать мест возможного схода лавин;

не переходить лощины со склонами более 30 градусов.

В Краснодарском крае 5-6 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами в восточной половине края 1-6 °С. Днем воздух прогреется до 15-20 °С, местами в южной половине края до 22 °С. В горах ночью будет 0-5 °С, днем 9-14 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С.