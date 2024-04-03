На Черноморском побережье изменилось расписание поездов из-за оползня

На месте организовали оперштаб. Последствия ликвидируют 50 специалистов с помощью 6 единиц спецтехники.

По данным администрации Сочи, железнодорожное сообщение не прерывалось, а поезда и электрички следуют по второму пути.



В пресс-службе СКЖД рассказали, что оползень сошел на участке Дагомыс — Сочи в 22:59. На опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров грунта. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.



Перевозчик заявил, что сход оползня привел к нарушению графика движения поездов.



Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте «РЖД», а также круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00.



Пресс-служба мэрии Сочи сообщила ТАСС, что из-за движения грунта в Центральном районе провели эвакуацию:



«В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного на улице Дагомысская, 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация».