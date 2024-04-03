На Черноморском побережье изменилось расписание поездов из-за оползня

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала администрации Сочи https://t.me/officialsochi/39419
    © Скриншот из телеграмм-канала администрации Сочи https://t.me/officialsochi/39419

В Сочи на железные пути сошел грунт. Оползень нарушил график поездов

Ночью 2 апреля на участке Дагомыс — Мамайка на 1955 км железной дороги со склона сошел оползень. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Сочи.

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По данным администрации Сочи, железнодорожное сообщение не прерывалось, а поезда и электрички следуют по второму пути.

В пресс-службе СКЖД рассказали, что оползень сошел на участке Дагомыс — Сочи в 22:59. На опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров грунта. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.  

Перевозчик заявил, что сход оползня привел к нарушению графика движения поездов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте «РЖД», а также круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00.

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила ТАСС,  что из-за движения грунта в Центральном районе провели эвакуацию:

«В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного на улице Дагомысская, 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация».

Как писали ранее Юга.ру, 7 июня в Краснодарский край приедет туристический поезд.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Черное море

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На Черноморском побережье изменилось расписание поездов из-за оползня
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