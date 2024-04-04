Спасатели СКФО тянут на плечах пожарные машины. Что происходит?

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, ЮГА.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, ЮГА.ру

К 375-летию пожарной охраны России спасатели Ставропольского края запустили челлендж #Профессиясильных

На первом видео мужчина приседает и отжимается с девушкой на плечах. Сотрудники МЧС Ставрополья передали эстафету пожарным из Кабардино-Балкарской Республики.

В ответ на это региональное управление МЧС опубликовало видео, на которых пожарные справляются с силовыми упражнениями и двигают машины весом по 20 тонн. 

Пожарный из Дагестана Заур Абдурахманов с помощью коллег выполнил жим лежа со штангой весом 140 кг. 

Сурхо Тункаев из Ингушетии показал, как тащит на плечах пожарную машину весом 30 тонн.

Пожарные Будулай Дреев и Давид Засеев из Северной Осетии тоже показали, на что способны.

Как писали Юга.ру, в Сочи сотрудники МЧС эвакуировали девушку, застрявшую между стенами дома.

МЧС Пожары

Новости

В Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей
В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавноопасности
На Восточном обходе Краснодара автомобилисты три дня стоят в пробках
Спасатели СКФО тянут на плечах пожарные машины. Что происходит?
Хамам, кофейня и терраса: показываем самые большие квартиры, которые продаются в Краснодаре
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Лента новостей

Запузырить и подружить
Сегодня, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
Сегодня, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте