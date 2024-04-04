Спасатели СКФО тянут на плечах пожарные машины. Что происходит?

К 375-летию пожарной охраны России спасатели Ставропольского края запустили челлендж #Профессиясильных

На первом видео мужчина приседает и отжимается с девушкой на плечах. Сотрудники МЧС Ставрополья передали эстафету пожарным из Кабардино-Балкарской Республики.

В ответ на это региональное управление МЧС опубликовало видео, на которых пожарные справляются с силовыми упражнениями и двигают машины весом по 20 тонн.

Пожарный из Дагестана Заур Абдурахманов с помощью коллег выполнил жим лежа со штангой весом 140 кг.

Сурхо Тункаев из Ингушетии показал, как тащит на плечах пожарную машину весом 30 тонн.

Пожарные Будулай Дреев и Давид Засеев из Северной Осетии тоже показали, на что способны.