Жительница Сочи провалилась в подвал многоэтажки и провела в заточении три дня

В Сочи 22-летняя девушка трое суток провела в подвале четырехэтажного дома. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС вызвала местная жительница, которая услышала за стеной крики о помощи и спустилась в подвал. Как выяснилось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами дома без возможности выбраться.



Чтобы ее достать, спасатели разрушили часть кирпичной кладки. Сотрудники МЧС передали девушку врачам.