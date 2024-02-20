Жительница Сочи провалилась в подвал многоэтажки и провела в заточении три дня
В Сочи сотрудники МЧС эвакуировали девушку, застрявшую между стенами дома
В Сочи 22-летняя девушка трое суток провела в подвале четырехэтажного дома. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.
МЧС вызвала местная жительница, которая услышала за стеной крики о помощи и спустилась в подвал. Как выяснилось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами дома без возможности выбраться.
Чтобы ее достать, спасатели разрушили часть кирпичной кладки. Сотрудники МЧС передали девушку врачам.
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