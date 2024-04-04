Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Краснодарского края — исследование

В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в регионе стали в 3 раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксировали на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — пользователи из Краснодарского края заходили на него в 21 раз чаще, чем годом ранее. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 4,5 раза.

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Помимо этого жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции — трафик на этот ресурс подскочил в два раза.

По наблюдениям аналитиков, максимальная активность жителей юга России на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Интерес к теме космоса увеличился и в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru — в 2,3 раза. Активность на портале Центра подготовки космонавтов за 2023-й год стала выше на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.