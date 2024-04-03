Выиграй тур на Байконур! Рассказываем об акции «Тайна Пятой планеты» ко Дню космонавтики

Во всех магазинах «Пятёрочка» со 2 апреля по 13 мая 2024 года будет проходить акция «Тайна Пятой планеты». Каждый желающий сможет собрать уникальную коллекцию космических объектов и выиграть один из привлекательных призов. Что это за космические объекты? До конца действия акции в каждом магазине «Пятёрочка» за покупку на 600 рублей* или покупку товаров-партнеров дарят один из двух уникальных аксессуаров: — космокрепс — миниатюрную игрушку с изображением планет, астероида, спутника и других объектов на тему космоса,

— или пуллер — красочную игрушку-аксессуар по типу брелка на шнурке. На него можно крепить космокрепсы, а при помощи шнурка приделывать на одежду, обувь, рюкзаки или школьную канцелярию. Их также можно купить на кассе за 60 рублей. Посмотрите, как они выглядят:

© Скриншот страницы сайта https://planeta.5ka.ru/

© Скриншот страницы сайта https://planeta.5ka.ru/

Полная коллекция «Тайна Пятой планеты» включает в себя 23 космокрепса, на которых изображены основные объекты солнечной системы (планеты), другие тематические изображения (луноход, космолет и другие), один редкий — фирменный от «Пятёрочки», два от партнёров — Х5 Клуба и бренда Whiskas и один светящийся в темноте! В наборе также представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом (фирменный от «Пятёрочки») находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов и главного приза: тура на двоих на запуск ракеты с космодрома Байконур!

© Скриншот страницы сайта https://planeta.5ka.ru/

Играем и познаем Параллельно «Пятёрочка» запустила сразу несколько бесплатных онлайн-активностей, которые развлекут и детей, и взрослых. Со 2 апреля в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра «Тайна Пятой планеты», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 60 уровней игры «три-в-ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы от «Пятёрочки» и партнёров. А также в процессе можно собирать игровую валюту, благодаря которой можно узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам. Для тех, кто пройдёт 60 уровней и откроет мета-слой, предусмотрен отдельный розыгрыш призов. А на сайте-странице акции организовали настоящий интерактив сразу в двух форматах: — полноэкранную одностраничную игру «полет на космолете» с ученым и космонавтом Сергеем Рязанским! Он рассказывает о том, что вы видите на экране и об устройстве космического корабля. После виртуальной экскурсии вы прилетаете в Солнечную систему и можете кликать-собирать по очереди все планеты, составляя свою онлайн-коллекцию объектов (действует только во время игры без перезагрузки страницы); — рандомайзер фактов с шоуменом Александром Пушным. Кликая, вы узнаете интересные факты о космосе и планетах Солнечной системы. Кстати, в полном списке космокрепсов и пуллеров тоже есть описания планет. Не правда ли, замечательный способ увлечь детей и провести семейный вечер с пользой и интересом.

© Скриншот страницы сайта https://planeta.5ka.ru/

Как собрать всю коллекцию? И какие еще есть призы? Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок космокрепс или пуллер в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба». Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции — за это выдают дополнительный подарок. Также космокрепс и пуллер можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 349 рублей). Альбом с настольной игрой включает в себя место для размещения 4 пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек. Более подробную информацию об акции, включая перечень товаров-партнеров и другие возможности выиграть ценные призы (включая iPhone, AirPods и Яндекс-станцию) можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.