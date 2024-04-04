В Краснодаре открыли продажу билетов на фантастический фильм «Сто лет тому вперед»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Сто лет тому вперед» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership
    Кадр из трейлера к фильму «Сто лет тому вперед» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership

В Краснодаре можно купить билеты на фантастический фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко (6+)

Ленту сняли по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва. Главных героев, Алису Селезнёву и Колю Герасимова, сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а антагонистов, Весельчака У и Глота, — Александр Петров и Юрий Борисов.

Коля Герасимов живет в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

Премьера фильма запланирована на 18 апреля.

Как писали Юга.ру, кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили премьерный трейлер фильма «Ждун в кино». 

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса
В Краснодаре открыли продажу билетов на фантастический фильм «Сто лет тому вперед»
Из аэропорта Сочи стартовали полеты в Назрань
В Новороссийске благоустроят Форумную площадь
В Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей
В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавноопасности

Лента новостей

Запузырить и подружить
Сегодня, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
Сегодня, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте