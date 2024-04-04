В Краснодаре открыли продажу билетов на фантастический фильм «Сто лет тому вперед»

В Краснодаре можно купить билеты на фантастический фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко (6+)

Ленту сняли по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва. Главных героев, Алису Селезнёву и Колю Герасимова, сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а антагонистов, Весельчака У и Глота, — Александр Петров и Юрий Борисов.

Коля Герасимов живет в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

Премьера фильма запланирована на 18 апреля.