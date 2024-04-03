В сети появился первый трейлер фильма «Ждун в кино»
Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили премьерный трейлер фильма «Ждун в кино» (6+)
Ролик был опубликован на YouTube. Действие происходит в Абрау-Дюрсо, куда семья приехала на каникулы к бабушке и дедушке. По сюжету семейной комедии инопланетянин Ждун случайно попадает на территорию курорта. Героям предстоит помочь пришельцу вернуться на родную планету.
Ждун — популярный интернет-мем, появившийся в 2017 году. Основой для него послужило фото скульптуры «Гомункул слоноподобный» нидерландской художницы Маргрит ван Бреворт. Она изобразила существо с головой северного морского слона, который сидит в комнате ожидания.
Главные роли в проекте исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Режиссером выступил Дмитрий Суворов. Выход картины в российский кинопрокат запланирован на 1 января 2025 года.
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