Количество самозанятых в Адыгее выросло на 8 тысяч за 2023 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил экономическую ситуацию в регионе с Кабмином республики

Спикеры собрания отметили, что на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Адыгее по профильному нацпроекту с 2019 года направили 1,5 млрд рублей. В республике также работают механизмы господдержки, в том числе через центр «Мой бизнес».

В результате за 5 лет количество малых и средних предпринимателей выросло до 64 300 человек — на 15,6 % выше плана. Только за прошлый год самозанятых стало больше на 8 тыс. — 22 тыс. человек.

«Нужно помогать самозанятым в реализации их продукции, предоставлять им новые площадки и пути для продвижения товаров и услуг. МСП — это важнейший сектор экономики, который быстро адаптируется к разным условиям. При этом у нас есть как опытный бизнес, так много и начинающих бизнесменов — инициативных людей с интересными идеями. Их важно поддержать», — отметил глава Адыгеи.