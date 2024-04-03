Количество самозанятых в Адыгее выросло на 8 тысяч за 2023 год

Адыгея

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил экономическую ситуацию в регионе с Кабмином республики

Спикеры собрания отметили,  что на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Адыгее по профильному нацпроекту с 2019 года направили 1,5 млрд рублей. В республике также работают механизмы господдержки, в том числе через центр «Мой бизнес». 

В результате за 5 лет количество малых и средних предпринимателей выросло до 64 300 человек — на 15,6 % выше плана. Только за прошлый год самозанятых стало больше на 8 тыс. — 22 тыс. человек.

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«Нужно помогать самозанятым в реализации их продукции, предоставлять им новые площадки и пути для продвижения товаров и услуг. МСП — это важнейший сектор экономики, который быстро адаптируется к разным условиям. При этом у нас есть как опытный бизнес, так много и начинающих бизнесменов — инициативных людей с интересными идеями. Их важно поддержать», — отметил глава Адыгеи.

Как писали Юга.ру, в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому сельхозпроизводители смогут заниматься туризмом.

Адыгея Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса Финансы Экономика

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