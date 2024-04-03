Краснодарцы стали чаще есть фрукты и реже курить — опрос

Эксперты выяснили, как жители Краснодара относятся с своему здоровью

Доля краснодарцев, которые регулярно едят свежие фрукты и овощи, за прошлый год выросла почти на четверть и достигла 88%. Число курящих при этом сократилось на 2 п. п. — сегодня курят 25% респондентов из Краснодара. Такие данные получила компания СберСтрахование в результате опроса в городах с населением более 500 тыс. человек.

Опрос также показал, что за год жители Краснодара стали чувствовать себя лучше. Доля тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 35 до 40%. Многие опрошенные оценивают свое здоровье как удовлетворительное (53%) и только 8% называют его плохим. Мужчины намного чаще женщин дают высокую оценку своему состоянию (52% против 35%). Женщины же более склонны называть самочувствие удовлетворительным (55%).

Каждый пятый житель города в свободное время занимается спортом (21%), активнее всего — молодежь (40% людей от 18 до 30 лет). Среди 50-60-летних лишь один из десяти уделяет время физической активности (12%).

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60% опрошенных краснодарцев обращаются к врачам несколько раз в год, 16% — раз в месяц, а 7% — ещё чаще. Краснодарцы относятся к своему здоровью серьезнее большинства россиян — 81% следят за ним внимательно и очень внимательно, в то время как в среднем по России таких респондентов 62,3%. При этом 52% опрошенных прислушиваются к рекомендациям врачей. Чаще всего к таким советам внимательны люди старше 60 лет.

По данным опроса, каждый пятый краснодарец (20%) сталкивается с тяжелыми хроническими заболеванием или его последствиями на личном опыте либо на примере близких родственников. Самой часто встречающейся болезнью стал диабет — о нём рассказали 15,2% опрошенных россиян. На втором месте оказалась аллергия (13,5%), которая в прошлом году возглавляла рейтинг, а на третьем — болезни печени и желчного пузыря (13,2%). Кроме того, россияне часто сталкиваются с инсультами (7,5%) и онкозаболеваниями (7,4%).

По мнению участников опроса, к болезням в большей степени приводят такие привычки, как злоупотребление алкоголем (31,2%), курение (18%) и переедание (5,8%). При этом результаты опроса показывают, что каждый четвёртый краснодарец курит (25%), а спиртные напитки хотя бы раз в месяц употребляют почти половина респондентов (44%). Эти вредные привычки в основном распространены среди мужчин 31-50 лет.