За ЗОЖ. Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-20 регионов по отказу от вредных привычек

Кубань и Адыгея попали в двадцатку регионов, где за последние годы жители чаще отказываются от алкоголя и табака

Регионы заняли 14-е и 13-е места соответственно, согласно информации «РИА Новости».

Самый здоровый образ жизни в России ведет население Северного Кавказа. В лидерах Чеченская Республика, республики Дагестан и Ингушетия. Следом идут Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область и Республика Башкортостан. Также в первую десятку входят Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

Жители Камчатского края, Еврейской автономной области и Республики Хакасия, наоборот, не торопятся отказываться от курения и употребления алкоголя. Они занимают последние строчки рейтинга.

При расчете учитывались потребление населением табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также оценивались смертность от причин, вызванных перечисленным. Использовались показатели с 2020 по 2022 год.

Как писали Юга.ру, Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по качеству жизни.