В Крыму планируют построить два круглогодичных курорта за 76 млрд рублей

Власти Крыма рассказали о строительстве на полуострове двух морских курортов на западе от Евпатории до Саки

В Крыму планируют построить два круглогодичных курорта на западе полуострова от Евпатории до Саки. Территория охватит набережную протяженностью около 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Площадь морского курорта «Золотые пески России» составит около 212 га. Ожидается, что он будет принимать около 1 млн туристов в год.



Проект предусматривает строительство:

17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тыс. номеров;

открытых подогреваемых бассейнов;

термальных и медицинских комплексов;

всесезонного аквапарка;

экспоцентра

В реализацию курорта вложат около 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Ожидаемые отчисления налогов в бюджеты разных уровней — порядка 3 млрд рублей в год.



Второй круглогодичный курорт «Крымская Ривьера» возведут на площади 13 га. Частные инвестиции составляют порядка 16 млрд рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Ежегодно здесь смогут отдыхать более 90 тыс. туристов. Строительство курорта предусматривает создание 870 рабочих мест.



Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что при возведении курортов планируют благоустроить около 45 га пляжей. По его словам, проекты планируют реализовать до 2030 года.



«Сам курорт будет создан по современным стандартам, приоритет будет отдан электротранспорту, парковки автотранспорта перенесут за ж/д полотно», — отметил Волченко.