В Краснодаре состоится перформанс, посвященный художнице Фриде Кало

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Свои» 13 апреля пройдет перформанс, посвященный творчеству художницы Фриды Кало (12+)

Это авторский проект Анны Сёмка из серии «Истории сильных женщин, которые изменили мир». Танцы в исполнении Amigos del flamenco познакомят зрителей с непростой судьбой неординарной и талантливой личности, чье творчество тесно сплелось с культурой и историей Мексики.

Театрализованное действие сопровождается мультимедийными картинами, большей частью которых являются автопортреты, ярко иллюстрирующие стиль, колорит и многогранность художницы.

Начало перформанса в 19:00. Стоимость билетов 1200 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 4 апреля состоится лекция «Данте и его трагедия» от местного образовательного проекта «Культпросвет».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения

Новости

В сети появился первый трейлер фильма «Ждун в кино»
В Краснодаре можно посетить лекцию о творчестве Кристофера Нолана
В Краснодаре состоится перформанс, посвященный художнице Фриде Кало
Краснодарцев приглашают на лекцию «Эволюция хоррора»
В Геленджике создают проект благоустройства набережной. Показываем эскизы
Концерт Анны Асти в Краснодаре перенесли на сентябрь

Лента новостей

В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Вчера, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
Ретроградный Меркурий
Вчера, 19:15
Ретроградный Меркурий
Объясняем, что происходит в космосе
Выиграй тур на Байконур!
Сегодня, 12:15 Реклама
Выиграй тур на Байконур!
Рассказываем об акции «Тайна Пятой планеты» ко Дню космонавтики

Реклама на сайте