В Краснодаре состоится перформанс, посвященный художнице Фриде Кало

Это авторский проект Анны Сёмка из серии «Истории сильных женщин, которые изменили мир». Танцы в исполнении Amigos del flamenco познакомят зрителей с непростой судьбой неординарной и талантливой личности, чье творчество тесно сплелось с культурой и историей Мексики.

Театрализованное действие сопровождается мультимедийными картинами, большей частью которых являются автопортреты, ярко иллюстрирующие стиль, колорит и многогранность художницы.

Начало перформанса в 19:00. Стоимость билетов 1200 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.