С начала 2024 года жителей Краснодара оштрафовали на сумму 88 млн рублей за неоплату парковок

Краснодарский край

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  • Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, сколько средств поступило в городской бюджет с оплаты парковок с начала 2024 года

С начала 2024 года в бюджет Краснодара от деятельности парковок поступило более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба дептранса города.

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Из вышеуказанной суммы оплатили:

  • более 52,5 млн рублей непосредственно за парковки;.
  • более 88 млн рублей штрафов за парковки.

Средства поступили от 770 тысяч владельцев автомобилей.

Напомним, что в Краснодаре за 2023 год спрос на покупку машиномест вырос на 51%.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали увеличить количество платных парковок в городе в 2024 году.

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С начала 2024 года жителей Краснодара оштрафовали на сумму 88 млн рублей за неоплату парковок
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