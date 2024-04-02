С начала 2024 года жителей Краснодара оштрафовали на сумму 88 млн рублей за неоплату парковок
Власти Краснодара рассказали, сколько средств поступило в городской бюджет с оплаты парковок с начала 2024 года
С начала 2024 года в бюджет Краснодара от деятельности парковок поступило более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба дептранса города.
Из вышеуказанной суммы оплатили:
- более 52,5 млн рублей непосредственно за парковки;.
- более 88 млн рублей штрафов за парковки.
Средства поступили от 770 тысяч владельцев автомобилей.
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