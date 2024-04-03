В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Борис Годунов»: трагедия несценичности»

Преподаватели филологического факультета КубГУ Вера Сердечная и Юлия Кучерявых расскажут, как история, язык, литература и театр взаимодействуют на территории пушкинского текста и как классика актуализируется в современном мире. Также спикеры вместе с гостями прочитают избранные фрагменты трагедии и посмотрят отрывки из самых известных постановок.

Начало в 11:00. Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке. Встреча пройдет по адресу улица Ставропольская, 149, третий этаж, аудитория 335. С собой нужно иметь паспорт.