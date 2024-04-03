В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Борис Годунов»: трагедия несценичности»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев 7 апреля приглашают посетить перформативную лекцию «Борис Годунов»: трагедия несценичности» (16+)

Преподаватели филологического факультета КубГУ Вера Сердечная и Юлия Кучерявых расскажут, как история, язык, литература и театр взаимодействуют на территории пушкинского текста и как классика актуализируется в современном мире. Также спикеры вместе с гостями прочитают избранные фрагменты трагедии и посмотрят отрывки из самых известных постановок.

Начало в 11:00. Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке. Встреча пройдет по адресу улица Ставропольская, 149, третий этаж, аудитория 335. С собой нужно иметь паспорт.

«Борис Годунов» — историческая драма Александра Пушкина, созданная им в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Произведение написано в подражание историческим хроникам Шекспира — преимущественно белым стихом с несколькими прозаическими сценами. Трагедия ознаменовала полный отход Пушкина от романтизма.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре может появиться филиал Третьяковской галереи. Его собираются открыть в обновленном Доме купца Лихацкого.

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