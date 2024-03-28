В Краснодаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Чиновники озвучили примерную стоимость реставрации Дома купца Лихацкого. В здании могут открыть галерею

Мэрия получила заключение экспертизы по ремонту здания. Реставрация обойдется примерно в 102 млн рублей. За финансированием городская администрация собирается обратиться к краевой. Сроки начала работ зависят от решения о выделении средств.

В планах мэрии совместить реставрацию Дома купца Лихацкого с благоустройством исторического квартала.

Также стало известно, что в обновленном Доме купца Лихацкого может расположиться филиал Третьяковской галереи. Сейчас инициативу обсуждают с профильным министерством.