В Краснодаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Краснодарский край

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  • Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    Прогулочная зона у дома Лихацкого © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Чиновники озвучили примерную стоимость реставрации Дома купца Лихацкого. В здании могут открыть галерею

Мэрия получила заключение экспертизы по ремонту здания. Реставрация обойдется примерно в 102 млн рублей. За финансированием городская администрация собирается обратиться к краевой. Сроки начала работ зависят от решения о выделении средств.

В планах мэрии совместить реставрацию Дома купца Лихацкого с благоустройством исторического квартала.

Также стало известно, что в обновленном Доме купца Лихацкого может расположиться филиал Третьяковской галереи. Сейчас инициативу обсуждают с профильным министерством.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Чкалова отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы. Заказчик собирает данные для проектирования. Завершить реставрацию здания планируют во втором квартале 2026 года.

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