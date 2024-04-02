В Краснодаре с 5 апреля начнут отключать отопление

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Краснодара рассказали, когда в городе планируют завершить отопительный сезон

С 5 апреля в многоквартирных домах города планируют отключать отопление. Об этом телеканалу «Краснодар» рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В Краснодаре 26 апреля заработают фонтаны:

Власти уточнили, что в школах, детских садах, больницах и поликлиниках Краснодара батареи будут теплыми, пока учреждения не подадут заявку на прекращение отопления.

Напомним, что ночью 2 апреля температура воздуха в Краснодаре была 8-10 °С. Днем столбик термометра поднимется почти до 27 °С.

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года власти Краснодара не разрешили жителям проводить митинг, связанный с отключением отопления. Тогда у жителей трех районов Прикубанского округа возникли проблемы с подачей ресурса из-за аварии на сетях. Позже без тепла остались жильцы еще четырех многоэтажек на улице Ставропольской.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку из-за массового отключения отопления и электроснабжения.

ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

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