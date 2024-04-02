В Краснодаре с 5 апреля начнут отключать отопление
Власти Краснодара рассказали, когда в городе планируют завершить отопительный сезон
С 5 апреля в многоквартирных домах города планируют отключать отопление. Об этом телеканалу «Краснодар» рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
В Краснодаре 26 апреля заработают фонтаны:
Власти уточнили, что в школах, детских садах, больницах и поликлиниках Краснодара батареи будут теплыми, пока учреждения не подадут заявку на прекращение отопления.
Напомним, что ночью 2 апреля температура воздуха в Краснодаре была 8-10 °С. Днем столбик термометра поднимется почти до 27 °С.
Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года власти Краснодара не разрешили жителям проводить митинг, связанный с отключением отопления. Тогда у жителей трех районов Прикубанского округа возникли проблемы с подачей ресурса из-за аварии на сетях. Позже без тепла остались жильцы еще четырех многоэтажек на улице Ставропольской.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку из-за массового отключения отопления и электроснабжения.