В Краснодаре с 5 апреля начнут отключать отопление

Власти Краснодара рассказали, когда в городе планируют завершить отопительный сезон

С 5 апреля в многоквартирных домах города планируют отключать отопление. Об этом телеканалу «Краснодар» рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

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Власти уточнили, что в школах, детских садах, больницах и поликлиниках Краснодара батареи будут теплыми, пока учреждения не подадут заявку на прекращение отопления.



Напомним, что ночью 2 апреля температура воздуха в Краснодаре была 8-10 °С. Днем столбик термометра поднимется почти до 27 °С.