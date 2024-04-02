Аэропорт Сочи ищет человека, который доставит собаку из приюта в Новосибирск

Сочинский аэропорт ищет человека, который планирует в ближайшее время полететь в Новосибирск

Во время Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта, участники посещали самые разные объекты. В их числе был и приют для животных «Поводог».

Одна девушка, уже уехав, поняла, что хочет забрать себе Фанту, собаку из приюта, рассказали в пресс-службе аэропорта. Чтобы они воссоединились, нужен человек, который летит из Сочи в Новосибирск авиакомпанией S7.

«Помощь будет заключаться лишь в том, что вам надо будет приехать на регистрацию чуть заранее и зарегистрировать на свой билет Фанту (оплаты, перемещений и так далее — ничего не потребуется, это всё мы сделаем совместно с приютом и авиакомпанией)», — написали в телеграм-канале аэропорта.

В комментариях к посту утром 2 апреля один человек уже изъявил желание помочь и доставить собаку новой хозяйке.