Аэропорт Сочи ищет человека, который доставит собаку из приюта в Новосибирск

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Аэропорт Сочи»

Сочинский аэропорт ищет человека, который планирует в ближайшее время полететь в Новосибирск

Во время Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта, участники посещали самые разные объекты. В их числе был и приют для животных «Поводог».

Одна девушка, уже уехав, поняла, что хочет забрать себе Фанту, собаку из приюта, рассказали в пресс-службе аэропорта. Чтобы они воссоединились, нужен человек, который летит из Сочи в Новосибирск авиакомпанией S7.

«Помощь будет заключаться лишь в том, что вам надо будет приехать на регистрацию чуть заранее и зарегистрировать на свой билет Фанту (оплаты, перемещений и так далее — ничего не потребуется, это всё мы сделаем совместно с приютом и авиакомпанией)», — написали в телеграм-канале аэропорта.

В комментариях к посту утром 2 апреля один человек уже изъявил желание помочь и доставить собаку новой хозяйке.

Как писали Юга.ру, власти Ставрополья обязали владельцев домашних животных регистрировать питомцев после рождения или ввоза в регион.

Аэропорты Животные Сочи

Новости

Аэропорт Сочи ищет человека, который доставит собаку из приюта в Новосибирск
В Краснодаре 26 апреля заработают фонтаны. Рассказываем, где
В Краснодаре покажут семейную комедию «Формула популярности»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек дождя»
В Краснодарском крае ищут чтеца стихов крабам. За что предлагают 300 тыс. рублей в месяц?
Новороссийск накрыл густой туман. Собрали эпичные фото

Лента новостей

Вместе с Мусаевым в «Краснодар» вернется атакующий футбол?
Вчера, 14:30
Вместе с Мусаевым в «Краснодар» вернется атакующий футбол?
Анализ ничьи с «Локомотивом» в Москве
«Мы защищаем ту землю, где живем»
Вчера, 14:01
«Мы защищаем ту землю, где живем»
Что делают современные казаки дальнего зарубежья и за что их награждают президенты РФ и США
Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке
Вчера, 14:00
Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке

Реклама на сайте