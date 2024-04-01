На реке Кубань реконструируют Федоровский гидроузел

Федоровский гидроузел, почти полностью разрушенный в апреле 2022 года после обрушения плотины, будут реконструировать

В Главгосэкспертизе России 1 апреля 2024 года сообщили, какие работы проведут на Федоровском гидроузле.

«Проектом предусмотрена реконструкция канала спрямления, водосливной плотины, земляной плотины, а также отводящего канала. В том числе запланировано устройство рыбопропускного шлюза и противофильтрационной завесы под основными гидротехническими сооружениями, что позволит снизить неравномерные осадки основания за счет уменьшения градиента напора под сооружениями гидроузла», — рассказал главный эксперт проекта Александр Никитаев.

Напомним, 22 апреля 2022 года в 2 км от станицы Федоровской в Абинском районе рухнула плотина на Федоровском гидроузле. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что там разрушились шлюзовые сооружения и участок автомобильной дороги.

27 апреля в администрации Краснодарского края рассказали о планах построить временную дамбу. 13 мая ее размыло, после чего создали и укрепили новую, которая позволяет держать подпор воды не менее 13 метров.

18 января 2023 года стало известно, что Фёдоровский гидроузел планируют реконструировать к концу 2025 года. На это выделят 7,35 млрд рублей. Капитальную дамбу будут возводить на том же самом месте, где она находилась. Позже появилась информация, что реконструкцию завершат к 2027 году.