ГК «Ариант» прокомментировала иск Генпрокуратуры о взыскании активов на сумму свыше 100 млрд рублей

Сумму по иску о «неосновательном обогащении» увеличили с 28,53 млрд до 105 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ООО «Кубань-Вино» и ГК «Ариант», требование стало для компании неожиданностью.

«Я здесь со своей командой. Это не первый кризис, который приходится переживать компании за долгие годы ее существования. И из каждого «Ариант» извлекал уроки и выходил окрепшим. Мы уверены, что накопленный антикризисный опыт поможет нам успешно преодолеть и эту непростую ситуацию», — прокомментировал управляющий акционер ГК «Ариант» Александр Кретов.

Сейчас предприятия холдинга продолжают работать в прежнем режиме. Сотрудники компании сотрудничают с правоохранительными органами и собирают необходимые документы.

ГК «Ариант» — одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В её состав входят агрофирмы «Южная» и «Ариант», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», «Центр цифровых решений — Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае.



В 2023 году компания выпустила около 135 млн бутылок вина и других алкогольных напитков, а также более 80 тыс. тонн мясной продукции. Агрофирме «Южная» принадлежит 12 тыс. 800 га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 9 тыс. 157 га. Доля компании в общей площади виноградников в Краснодарском крае — 32%.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи у сельхозпроизводителей изъяли 3,9 тыс. га земель. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Генпрокуратура посчитала, что компании не используют земли по назначению.