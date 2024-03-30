Генпрокуратура хочет обратить в пользу РФ 13 тыс. га земли анапской винодельни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Генпрокуратура хочет изъять в пользу государства винодельческие предприятия ГК «Ариант»

Генеральная прокуратура РФ взыскивает в пользу государства активы экс-владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант», пишет «Интерфакс». Сумму по иску увеличили о «неосновательном обогащении» увеличили с 28,53 млрд до 105 млрд руб.

Соответчиком по делу стали владельцы группы компаний «Ариант». Это один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России. Ему принадлежат 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант». Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и Анапе.

«Беда пришла ко всем»:

Дело в том, что «Ариант» бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов создал вместе с Александром Аристовым в 1990-е года. Тогда же они получили контроль рад ЧЭМК. А в 2020 году они разделили активы.

«Требование об обеспечении иска мотивировано незаконным акционированием акционерных обществ «Серовский завод ферросплавов», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», последующим незаконным обогащением ответчиков за счет государства путем вывода с предприятий денежных средств для их использования, в том числе для приобретения иных активов, в том числе акций (долей) ООО «Катав-Ивановский литейный завод», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант», — цитирует ведомство «Интерфакс»

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи у сельхозпроизводителей изъяли 3,9 тыс. га земель. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Генпрокуратура посчитала, что компании не используют земли по назначению.

Вино Прокуратура

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Генпрокуратура хочет обратить в пользу РФ 13 тыс. га земли анапской винодельни
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