Анапский художник нарисовал огромную картину на песчаном пляже, чтобы поздравить маму

Художник из Анапы нарисовал на песке гигантскую картину матери и ребенка

Анапский художник Леонид Валитов нарисовал на городском пляже огромную картину матери и ребенка. Для её создания понадобились грабли и несколько часов времени.

Так Валитов поздравил с днем рождения свою маму. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.