Анапский художник нарисовал огромную картину на песчаном пляже, чтобы поздравить маму
Художник из Анапы нарисовал на песке гигантскую картину матери и ребенка
Анапский художник Леонид Валитов нарисовал на городском пляже огромную картину матери и ребенка. Для её создания понадобились грабли и несколько часов времени.
Так Валитов поздравил с днем рождения свою маму. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
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