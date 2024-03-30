Анапский художник нарисовал огромную картину на песчаном пляже, чтобы поздравить маму

Краснодарский край

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  • © Кадр из инстаграма* Леонида Валитова, https://www.instagram.com/_leonid_valitov_(Instagram, принадлежащий компании Meta, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ)
    © Кадр из инстаграма* Леонида Валитова, https://www.instagram.com/_leonid_valitov_(Instagram, принадлежащий компании Meta, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ)

Художник из Анапы нарисовал на песке гигантскую картину матери и ребенка

Анапский художник Леонид Валитов нарисовал на городском пляже огромную картину матери и ребенка. Для её создания понадобились грабли и несколько часов времени.

Так Валитов поздравил с днем рождения свою маму. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре появится театр современного искусства. Его сделают на месте бывшего дворца «Премьеры».

Анапа Искусство Художники

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