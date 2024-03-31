В Сочи ожидается густой туман

До середины дня 31 марта на всей территории Сочи синоптики прогнозируют сильные туманы

Администрация Сочи выпустила предупреждение о сильных туманах, которые ожидаются на всей территории города-курорта до середины дня 31 марта. Видимость будет составлять 500-1000 метров, а в отдельных районах — 100-200 метров.

Сильные туманы начались в Сочи уже вчера. Во второй половине дня с моря пришло густое облако, видимость внутри которого составляла не более 100-200 метров.