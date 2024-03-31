В Краснодарском крае на 20% подорожала посуточная аренда студий
Посуточная аренда студий в Краснодарском крае выросла до 2,4 тыс. рублей
Аналитики «Авито Недвижимости» рассказали, что на Кубани подорожала суточная аренда студий. Цены выросли на 20% и составили в среднем 2,4 тыс. рублей.
При этом выросло предложение — таких квартир стали сдавать на 83% больше. По данным сервиса, студии являются самым быстрорастущим форматом жилья в сегменте краткосрочной аренды.
По сравнению с мартом 2023 года, в среднем по России посуточное предложение студий увеличилось на 73%. А цены выросли на 16%.
Как писали Юга.ру, вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%.
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