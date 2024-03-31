В Краснодарском крае на 20% подорожала посуточная аренда студий

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Посуточная аренда студий в Краснодарском крае выросла до 2,4 тыс. рублей

Аналитики «Авито Недвижимости» рассказали, что на Кубани подорожала суточная аренда студий. Цены выросли на 20% и составили в среднем 2,4 тыс. рублей.

При этом выросло предложение — таких квартир стали сдавать на 83% больше. По данным сервиса, студии являются самым быстрорастущим форматом жилья в сегменте краткосрочной аренды.

По сравнению с мартом 2023 года, в среднем по России посуточное предложение студий увеличилось на 73%. А цены выросли на 16%.

Как писали Юга.ру, вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 6,1%. 

Аренда Недвижимость

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