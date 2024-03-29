Спрос на образование с господдержкой вырос на 40% на юге России — статистика

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Сбере отмечают, что жители ЮФО стали чаще обращаться в банк за поддержкой

С начала года жители юга России получили в Сбере более 100 млн рублей для оплаты среднего специального и высшего образования. На Кубани и в Адыгее 249 студентов оформили такие льготные кредиты на общую сумму 66 млн рублей. Чаще всего они выбирают обучение в вузах Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы.

В Сбере отмечают, что жители ЮФО стали чаще обращаться в Сбер за поддержкой при оплате обучения в вузах и ссузах. Количество и объём (более 104 млн рублей) образовательных кредитов за 2 месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 40%. Чаще всего ими пользовались в Краснодарском крае и Ростовской области, а быстрее всего спрос рос в Адыгее, Крыму и Калмыкии.

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«Чаще всего за кредитом обращаются молодые люди от 14 до 27 лет. Но в последние 2-3 года растет спрос и среди тех, кто решил получить второе и последующие образование уже после 30 лет», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева:

По итогам прошлого года самыми популярными направлениями у поступающих в вузы стали информатика и вычислительная техника, педагогика, экономика, юриспруденция и менеджмент.

Для подачи заявки на получение образовательного кредита понадобится:

  • паспорт с отметкой о временной или постоянной регистрации;
  • договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг;
  • счёт на оплату обучения;
  • для заёмщиков младше 18 лет — согласие одного из родителей или законных представителей и свидетельство о рождении.

Льготный период по программе длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. А после получения образования есть ещё 15 лет на погашение займа. Закрыть кредит можно досрочно, без комиссий и переплат.

Как писали Юга.ру, вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ. Два краснодарских вуза планируют обучать операторов БПЛА для гражданских целей.

Банки Вузы Деньги Кредитование Образование Сбербанк Студенты Финансы Экономика

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