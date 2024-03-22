Мужчины-зумеры мечтают о большой семье и планируют иметь не менее трех детей — опрос

Эксперты опросили представителей поколения Z (18-27 лет), чтобы узнать их планы по созданию семьи

Половина опрошенных мужчин и женщин считают, что лучше стать мамой/папой в 21-30 лет. Причем женщины настроены весьма решительно — 57% готовы бросить партнера в случае его отказа родить ребенка. Большинство мужчин (60%), наоборот, могут вычеркнуть идею деторождения, если возлюбленная вдруг оказалась чайлдфри.

Выяснилось, что каждый третий (27%) мужчина мечтает в перспективе иметь не менее троих детей. В основном об этом заявили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Среди россиянок младше 27 лет о трех и более наследниках мечтают лишь 13% опрошенных. При этом большинство женщин (58%) считают важным сходить в ЗАГС и зарегистрировать брак до рождения ребенка. Молодые мужчины (40%), напротив, считают, что это никак не связано. Каждый пятый (20%) не против официально оформить отношения уже после появления детей.

Большинство участников исследования (45% мужчин и 65% женщин) всё еще считают брак доказательством серьезных намерений. Кроме того, почти 50% представителей поколения Z готовы быть окольцованы даже в раннем возрасте (18-22 лет), если решат, что нашли истинную любовь.

При этом 38% мужчин-зумеров, встретив ту единственную, могут сделать предложение буквально после нескольких свиданий. Но всё-таки большинство (40% мужчин и 42% женщин) считают правильным проверить отношения на протяжении полутора-двух лет, выяснили эксперты сервиса для знакомств «Мамба».

Что касается самого торжества, то 40% респондентов обоих полов не считают нужным тратить на свадьбу более 500 тыс. рублей. Почти треть мужчин и женщин предпочли бы уютный и скромный вечер в окружении только самых близких. Желание устроить шикарное застолье на радость работникам event-индустрии сохраняют почти 18% девушек. 78% из них — жительницы юга России, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках исследования опросили 4709 мужчин и женщин в возрасте 18-27 лет.