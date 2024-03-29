Краснодарцев приглашают на экскурсионную прогулку по кладбищу

Краснодарский край

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  • Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Всесвятское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре 31 марта состоится пешеходная экскурсия «Мемориал» (12+)

Вместе с научным сотрудником музея имени Фелицына Федором Смоляковым участники совершат прогулку по Всесвятскому кладбищу. Старинный погост хранит в себе историю города, там каждый мемориал повествует о судьбах людей, которые жили, творили, создавали Екатеринодар и Краснодар.

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На Всесвятском кладбище сохранились захоронения героев Гражданской и Великой Отечественной войны, казаков и купцов, склепы и оригинальные надгробия. Смоляков расскажет о Богарсуковых и Тарасовых, Рашпиле, Ольге Колпаченко, Глебе Седине, братьях Игнатовых и многих других.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Начало в 11:00. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (861)262-40-86. Начало экскурсии у Вечного огня на улице Северной.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на выходных пройдет серия образовательных лекций. 30 марта состоится встреча с Михаилом Шапошниковым «Символизм pro et contra». 31 марта будет лекция «Девушка-мечта: загадка тургеневской героини».

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