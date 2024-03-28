Символизм и тургеневская девушка. В Краснодаре на выходных пройдут лекции

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

30 марта в 15:00 в «Доме мецената» (улица Карасунская, 98) состоится встреча с Михаилом Шапошниковым «Символизм pro et contra». Директор московского музея «Серебряный век» расскажет о становлении русского символизма, строгости стиля, мистическом анархизме, издательсве Скорпион и главных адептах течения Дмитрии Мережковском, Валерии Брюсове и Константине Бальмонте.

Стоимость участия 1000 рублей, запись по ссылке.

31 марта в 19:00 в The Rock bar small stage (улица Красная, 76А) пройдет лекция «Девушка-мечта: загадка тургеневской героини». Вместе с Еленой Хомухиной участники ближе познакомятся с творчеством писателя; прочитают знакоые со школы повести «Ася», «Первая любовь» и «Вешние воды» и попробуют увидеть их по-новому; рассмотрят женские образы, созданные Тургеневым.

Стоимость участия 400 рублей, запись по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 4 апреля состоится лекция «Данте и его трагедия» от местного образовательного проекта «Культпросвет». Встречу проводит профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов.

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