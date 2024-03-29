Стали известны даты проведения конкурса «Новая волна» в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил даты проведения конкурса «Новая волна»

20-й музыкальный фестиваль пройдет с 22 по 27 августа на Красной Поляне в Сочи. В этом году его посвятят сразу нескольким юбилеям — 50-летию Андрея Губина, 30-летию группы «Иванушки International», 55-летию Стаса Михайлова.

Читайте также:

«Будет ещё один юбилей, который готовлю я сам — и для вас, и для себя. А пока мы с бессменным режиссёром «Новой волны» Сашей Ревзиным и всей творческой группой приехали на Красную поляну воочию познакомиться и выбрать локации, вдохнуть горный воздух этого прелестного курорта и загадать желание, чтобы всё намеченное и задуманное у нас получилось», — написал Игорь Крутой в своем телеграм-канале.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится с 2002 года. Последние несколько лет фестиваль был отменен дважды из-за пандемии коронавируса и событий в Украине. Отбор участников на фестиваль начнется сразу после майских праздников.

Как писали Юга.ру, фестиваль «Российская студенческая весна» начал прием заявок. Мероприятие будет приурочено к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и пройдет под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».

Афиша Искусство Конкурсы Курорты и туризм Музыка отдых Развлечения Сочи Фестивали

Новости

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание. Публикуем новый график полетов
Экс-министра здравоохранения Ростовской области приговорили к тюремному сроку
В Краснодаре заработает городская штрафстоянка. На улицы выйдут 11 эвакуаторов
В Краснодарском крае построят объездную дорогу к курорту «Новая Анапа»
Стали известны даты проведения конкурса «Новая волна» в Сочи
Эмир Кустурица планирует снять новый фильм в Сочи

Лента новостей

Ванны в скалах, Провал Бендера и знаменитое мороженое
Сегодня, 12:47
Ванны в скалах, Провал Бендера и знаменитое мороженое
Семь причин посетить Пятигорск
Весеннее обострение
Вчера, 08:31 Реклама
Весеннее обострение
Почему болят суставы и как подготовить их к работе на даче
«Бизнес — это всегда открытый диалог»
Сегодня, 12:45 Реклама
«Бизнес — это всегда открытый диалог»
Интервью с управляющим филиалом «Южный» банка Уралсиб Романом Куришовым

Реклама на сайте