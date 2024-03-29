Стали известны даты проведения конкурса «Новая волна» в Сочи
Композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил даты проведения конкурса «Новая волна»
20-й музыкальный фестиваль пройдет с 22 по 27 августа на Красной Поляне в Сочи. В этом году его посвятят сразу нескольким юбилеям — 50-летию Андрея Губина, 30-летию группы «Иванушки International», 55-летию Стаса Михайлова.
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«Будет ещё один юбилей, который готовлю я сам — и для вас, и для себя. А пока мы с бессменным режиссёром «Новой волны» Сашей Ревзиным и всей творческой группой приехали на Красную поляну воочию познакомиться и выбрать локации, вдохнуть горный воздух этого прелестного курорта и загадать желание, чтобы всё намеченное и задуманное у нас получилось», — написал Игорь Крутой в своем телеграм-канале.
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится с 2002 года. Последние несколько лет фестиваль был отменен дважды из-за пандемии коронавируса и событий в Украине. Отбор участников на фестиваль начнется сразу после майских праздников.
Как писали Юга.ру, фестиваль «Российская студенческая весна» начал прием заявок. Мероприятие будет приурочено к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и пройдет под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».