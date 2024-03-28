На Западном обходе Краснодара появится глубоководный бассейн
Мэрия Краснодара рассказала, что на Западном обходе будут строить глубоководный бассейн для погружений с аквалангом
Первый заместитель главы города Дмитрий Васильев в интервью телеканалу сообщил, что сейчас идут работы по подготовке проекта объекта олимпийского уровня с 50-метровыми дорожками. В нем планируют создать яму для погружения с аквалангом.
Бассейн построят за счет муниципальных средств. Кроме того, власти планируют привлечь региональное и федеральное финансирование. Где именно на Западном обходе собираются возводить спортивный объект и когда его откроют — не сообщается.
Как писали Юга.ру, найден инвестор для проекта реконструкции аквапарка на улице Береговой в центре Краснодара. Стоимость проекта оценивают в 780 млн рублей.