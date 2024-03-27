В России владельцы смартфонов на Android больше не смогут установить Mir Pay из официального магазина приложений

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Samsung предупредила российских пользователей, что карты «Мир» в приложении компании будут недоступны

С 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Производители смартфонов уточнили, что добавлять и использовать клубные карты/карты постоянного клиента в приложении Samsung Pay можно будет без изменений.

Как убедились пользователи смартфонов на операционной системе Android, Google также убрал Mir Pay из своего магазина приложений. Однако оно доступно для скачивания в других магазинах — App Gallery или RuStore.

Как писали ранее Юга.ру, в начале 2024 года россияне оплатили и перевели с помощью виртуальных карт более 1 млрд рублей.

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