В России владельцы смартфонов на Android больше не смогут установить Mir Pay из официального магазина приложений
Samsung предупредила российских пользователей, что карты «Мир» в приложении компании будут недоступны
С 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Производители смартфонов уточнили, что добавлять и использовать клубные карты/карты постоянного клиента в приложении Samsung Pay можно будет без изменений.
Как убедились пользователи смартфонов на операционной системе Android, Google также убрал Mir Pay из своего магазина приложений. Однако оно доступно для скачивания в других магазинах — App Gallery или RuStore.
Как писали ранее Юга.ру, в начале 2024 года россияне оплатили и перевели с помощью виртуальных карт более 1 млрд рублей.
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