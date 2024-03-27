В России владельцы смартфонов на Android больше не смогут установить Mir Pay из официального магазина приложений

С 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производители смартфонов уточнили, что добавлять и использовать клубные карты/карты постоянного клиента в приложении Samsung Pay можно будет без изменений.



Как убедились пользователи смартфонов на операционной системе Android, Google также убрал Mir Pay из своего магазина приложений. Однако оно доступно для скачивания в других магазинах — App Gallery или RuStore.