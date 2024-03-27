Застройщики со всей России оценили благоустройство в краснодарском микрорайоне Любимово

27 марта девелоперы из разных регионов страны посетили микрорайон Любимово в Краснодаре

Общероссийский урбан-тур Единого ресурса застройщиков для представителей ведущих девелоперов РФ проходит сегодня в Краснодаре. Его участники посетят лучшие архитектурные объекты города: парк «Краснодар» и три жилых комплекса.

Накануне в Краснодаре ЕРЗ провел большую конференцию регионов юга России «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», в ходе которой состоялась торжественная церемония награждения застройщиков Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — победителей и призеров премии «ТОП ЖК — 2024». Микрорайон Любимово занял 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в городе Краснодар», набрав рекордное количество баллов по основным характеристикам ЖК.

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«Мы давно сотрудничаем с Единым ресурсом застройщиков, считаю, что это самая объективная площадка в части оценки девелоперов и их проектов, всегда следим за обновлением рейтингов и участвуем в всех конкурсах. В урбан-туре принимаем участие впервые, приятно, что наш микрорайон признан одним из лучших в стране и стал показательным объектом для других застройщиков. Такие мероприятия позволяют лично познакомиться с коллегами, передать свой опыт и показать открытость для дальнейшего сотрудничества», — отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

Экскурсия по микрорайону Любимово продлилась дольше запланированного. Застройщики из других регионов задавали много вопросов по строительству и эксплуатации столь крупного объекта, организации досуга для жителей микрорайона, благоустройства территории.

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Организаторы урбан-тура — портал ЕРЗ.РФ и Специализированный центр компетенций для девелоперов и застройщиков России и стран СНГ «Школа Девелопера». Первая серия подобных совместных проперти-туров успешно прошла в 2023 году. В течение года в различных городах России организаторы показывали девелоперам лучшие площадки и объекты, в том числе призеры и победители всероссийского конкурса новостроек «ТОП ЖК», знакомили с крупными застройщиками и давали сквозную аналитику участникам мероприятий.

© Фото Марины Кобзевой, предоставлено пресс-службой «Инсити»

© Фото Марины Кобзевой, предоставлено пресс-службой «Инсити»

© Фото Марины Кобзевой, предоставлено пресс-службой «Инсити»

© Фото Марины Кобзевой, предоставлено пресс-службой «Инсити»