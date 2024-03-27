В Краснодаре откроется выставка живописи Игоря Михайленко «Сад»

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 27 марта откроется персональная выставка Игоря Михайленко «Сад» (16+)

По словам организаторов, название неслучайно. В сад помещаются растения, выведенные методом искусственного отбора. Человек изменил их изначальный вид в угоду своему субъективному восприятию. «Поэтому деятельность садовника можно сравнить с творческим актом, где, как в реторте алхимика, «выплавляются» новые сущности», — рассказали в «Пустом месте».

Представленные работы также напоминают результат химических опытов. Из, казалось бы, случайных ингредиентов рождается произведение, смоделированное творческим чутьем автора посредством игры с цветом и формой. Выставка «Сад» будет работать только два дня — 27 марта с 10:00 до 19:00 и 28 марта с 10:00 до 23:00. Вход свободный. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.