Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Вуди Аллена

В краснодарской кофейне Booker.coffee 27 марта состоится лекция «Вуди Аллен: эксцентрика, Достоевский и интеллектуальная комедия» (16+)

Участники поговорят о ключевых работах режиссера, попробуют проследить творческий путь и разобраться в его режиссерских приемах.

По словам организаторов, работы Аллена пестрят оммажами Бергману и русской литературе. Он научился сочетать абсурд с психологической драмой, он обожает Нью-Йорк и не любит кинопремии. Обо всем этом подробнее узнают гости лекции.

Вуди Аллен — американский кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Среди его самых известных киноработ — «Энни Холл», «Великая ирония», «Колесо чудес», «Светская жизнь», «Иррациональный человек», «Магия лунного света», «Полночь в Париже», «Вики Кристина Барселона», «Матч-пойнт».

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, купить билет можно по ссылке. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.