В Краснодаре состоится концерт «Музыка красок»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой
    © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 4 апреля состоится концерт «Музыка красок» (6+)

Гости смогут насладиться сразу двумя видами искусства — классической музыкой в исполнении камерного оркестра и живыми картинами на воде в стиле Эбру, которые предстанут перед зрителями в виде гигантской проекции. Работы в реальном времени будет создавать художница-абстракционистка Регина Нисимова.

Оркестр исполнит «Зиму» из цикла концертов «Времена года» Вивальди, одно из самых популярных танго аргентинского композитора Пьяццоллы Oblivion, а также популярное танго Гарделя Por una cabeza из кинофильма «Запах женщины». Прозвучит музыка из лент «Ходячий замок», «Список Шиндлера», «Маленький принц», «Амели», «1+1».

Кроме этого, в программе увертюра к опере «Кармен» Бизе, композиция River Flows In You южнокорейского пианиста Ли Рума и главное творение испанской группы Mecano — песня Hijo de la Luna.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1500-4000 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы 19 мая покажут гастрольный спектакль-концерт «Фрида». В богатый мир знаменитой мексиканской художницы зрителей погрузят актриса театра и кино Дарья Мороз и музыкант Петр Дранга. 

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