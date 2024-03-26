Погода на Кубани ухудшится: синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий на территории Краснодарского края. В регионе действует штормовое предупреждение

На Кубани действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. С 26 по 27 марта в регионе ожидается сильный дождь с грозой и ветром с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Юпитер в Овне, комета Понса — Брукса и пояс Ориона:

На участке Магри — Веселое прогнозируют формирование смерчей над морем. Высота волн может достигать до 4,5 метров. В портах тягун.

Спасатели работают в режиме «Повышенной готовности». Жителям и гостям Кубани рекомендуют проявлять бдительность, следить за прогнозом погоды, соблюдать меры безопасности. Во время сильного ветра МЧС советует не находиться вблизи легких конструкций, линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и баннеров.

По данным «Фобос», в Краснодаре 27 марта утром прогнозируют небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями. Ветер слабый, до 4 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, а днем 13-15 °С.

Как писали ранее Юга.ру, жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили об опасности схода лавин. В регионах действует штормовое предупреждение до 27 марта включительно.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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Погода на Кубани ухудшится: синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер
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