Юпитер в Овне, комета Понса — Брукса и пояс Ориона. Рассказываем, что можно увидеть в небе над югом

«Юпитер в созвездии Овна — это яркая звезда, которая находится над западным горизонтом. По прежнему остается и растет комета Понса — Брукса 12P. Некоторые говорят, что за городом ее уже видно невооруженным глазом. Она по-прежнему сближается с Солнцем. В этом плане, конечно, наблюдение ухудшается, но, тем не менее, она остается ярким объектом. Сейчас комета находится на границе созвездии Андромеды и Рыбы. Она будет проходить между галактиками туманность Андромеды (тоже видно за городом невооруженным глазом) и Треугольник М 33», — рассказал нам ученый.



По словам Александра Иванова, на этой и следующей неделях наступит период растущей Луны, которая будет портить «изображение» при наблюдениях малых небесных объектов — комет.



Как сообщил астроном, в телескопах и небольших биноклях сразу после захода Солнца и в течение нескольких часов можно увидеть пояс Ориона из трех звезд и его туманность:

«Под поясом Ориона из трех звезд также видна Большая туманность Ориона. Ее можно увидеть как невооруженным глазом, так и в бинокле или в телескопе».