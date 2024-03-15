Юпитер в Овне, комета Понса — Брукса и пояс Ориона. Рассказываем, что можно увидеть в небе над югом

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Астроном рассказал, какие небесные объекты можно наблюдать в небе над Краснодаром и краем в марте 2024 года

Астроном и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов сообщил Юга.ру, что в Краснодарском крае по вечерам можно наблюдать Юпитер в созвездии Овна и комету Понса— Брукса 12P.

Красная Поляна, дагестанская крепость и ветряки:

«Юпитер в созвездии Овна — это яркая звезда, которая находится над западным горизонтом. По прежнему остается и растет комета Понса — Брукса 12P. Некоторые говорят, что за городом ее уже видно невооруженным глазом. Она по-прежнему сближается с Солнцем. В этом плане, конечно, наблюдение ухудшается, но, тем не менее, она остается ярким объектом. Сейчас комета находится на границе созвездии Андромеды и Рыбы. Она будет проходить между галактиками туманность Андромеды (тоже видно за городом невооруженным глазом) и Треугольник М 33», — рассказал нам ученый. 

По словам Александра Иванова, на этой и следующей неделях наступит период растущей Луны, которая будет портить «изображение» при наблюдениях малых небесных объектов — комет. 

Как сообщил астроном, в телескопах и небольших биноклях сразу после захода Солнца и в течение нескольких часов можно увидеть пояс Ориона из трех звезд и его туманность:

«Под поясом Ориона из трех звезд также видна Большая туманность Ориона. Ее можно увидеть как невооруженным глазом, так и в бинокле или в телескопе».

Напомним, что в середине февраля жители Краснодара могли увидеть сближение планет.

Космос Краснодар Наука

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Юпитер в Овне, комета Понса — Брукса и пояс Ориона. Рассказываем, что можно увидеть в небе над югом
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