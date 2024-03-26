Ученые Ростова-на-Дону предложили строить здания и мосты из бетона с клейковиной из медуз Азовского моря

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Алексея Школьного
    © Фото Алексея Школьного

В Ростовской области ученые нашли новое применение медузам из Азовского моря. Их предложили добавлять в бетон

Предыстория: В феврале 2024 года специалисты рассказали об увеличении солености Азовского моря вдвое. Это привело к росту числа медуз.

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Для снижения популяции данного вида ученые из Ростовской области предложили добавлять медуз в бетон. По их словам, биомасса сделает его прочнее. Об этом сообщила газета «Молот» со ссылкой на проректора по учебной работе и  международной деятельности Донского технического госуниверситета Алексея Бескопыльного.

«Мертвые медузы на берегу представляют собой экологическую опасность, когда начинается их гниение, разложение. Эту медузную массу можно перерабатывать и добавлять в состав бетона. Она будет работать как клейковина. Мы уже получили хорошие результаты — прочность бетона увеличилась на 10-12%», — заявил в беседе с изданием Бескопыльный.

По его словам, разработанную рецептуру планируют запатентовать. Бетон с медузной массой планируют применять при строительстве зданий, мостов и эстакад.

Также в 2022 году в ростовском вузе говорили о том, что из медуз можно извлекать коллаген для косметики и медицины.

Напомним, что в марте ученые предложили солить медуз из Азовского моря для сокращения их популяции.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае до 31 мая запретили рыбачить в лиманах Азовского моря.

Азовское море Животные Наука Экология

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Ученые Ростова-на-Дону предложили строить здания и мосты из бетона с клейковиной из медуз Азовского моря
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