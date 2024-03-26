В Краснодаре состоится разбор и обсуждение пьесы Чехова «Три сестры»
В краснодарском салоне «Аврора» 30 марта состоится разбор и обсуждение пьесы Чехова «Три сестры» от местного проекта «Соображаем на троих» (16+)
Героини расскажут зрителям об истории написания текста: о том, что этому предшествовало и в каких условиях создавался драматургический шедевр, а также сделают литературный и действенный анализ произведения.
В конце выступления гости смогут лично задать вопросы актеру Краснодарского драмтеатра, заслуженному артисту Кубани и исполнителю роли в спектакле «Три сестры» Михаилу Дубовскому.
Начало в 19:00. Стоимость участия 1500 рублей, запись по ссылке. Количество мест ограничено. Салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.
Напомним, Юга.ру рассказали, какие театральные постановки пройдут в Краснодаре в апреле. Посмотреть афишу можно по ссылке.