В Краснодаре состоится разбор и обсуждение пьесы Чехова «Три сестры»

В краснодарском салоне «Аврора» 30 марта состоится разбор и обсуждение пьесы Чехова «Три сестры» от местного проекта «Соображаем на троих» (16+)

Героини расскажут зрителям об истории написания текста: о том, что этому предшествовало и в каких условиях создавался драматургический шедевр, а также​ сделают литературный и действенный​ анализ произведения.

В конце выступления гости смогут лично задать вопросы актеру Краснодарского драмтеатра, заслуженному артисту Кубани и исполнителю роли в спектакле «Три сестры»​ Михаилу Дубовскому.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1500 рублей, запись по ссылке. Количество мест ограничено. Салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.