Афиша Краснодара: куда сходить в театр в апреле

В Краснодаре любят ходить в театры: на многие местные постановки даже сложно попасть, так быстро разбирают места. Портал Юга.ру выбрал в разных театрах пять спектаклей, которые можно посмотреть в апреле. Советуем не затягивать с покупкой билетов. «Фантазии Фарятьева» (16+)

Когда: 6 апреля

Где: театр «Мой» (улица Зиповская, 5В) Постановка по одноименной пьесе Аллы Соколовой. Начиная со второй половины 1970-х, произведение драматурга неоднократно ставили в разных театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Известность сюжета закрепил фильм 1979 года с Мироновым и Неёловой.

События психологической трагикомедии происходят в провинциальном советском городке. После расставания с любимым человеком Александра начинает зарабатывать частными музыкальными уроками. В её жизни появляется чудаковатый врач-стоматолог Павел Фарятьев с предложением руки и сердца. Чувство к бывшему возлюбленному не отпускает девушку, да и новый поклонник не вызывает у неё особой симпатии. А вот родственники настаивают на том, что за предложение надо хвататься. Спектакль о том, как люди пытаются сделать друг друга счастливыми. Стоимость билетов 1000 рублей, купить можно здесь.



«Токсины» (18+)

Когда: 13 апреля в 19:00

Где: Один театр, (ул. Коммунаров 268, литер В) Спектакль Артёма Акатова по одноименной пьесе польского драматурга Кшиштофа Бизё. Зритель увидит пять сюжетно не связанных зарисовок. В каждой присутствуют два персонажа: молодой и пожилой мужчины. Через разговоры они вскрывают проблемы современного общества — преступления «по приколу», самосуд, одиночество, бездумный карьеризм, детские травмы.

Кадр из спектакля «Токсины» © Фотограф Алеко Мирзоян

В одном из интервью автор сказал, что обществу нужна прививка от «вездесущего абсурда». Его работа — возможность заглянуть в себя и понять, что грань между человеком и чудовищем очень тонка. «Эмоциональный надлом, оголившиеся нервы и как итог — неизбежный катарсис. Спектакль, после которого возвращаешься домой уже несколько иным человеком», — написал один из зрителей. Стоимость билетов 700-3000 рублей, купить можно здесь.

«Циники» (18+)

Когда: 18 апреля в 19:00

Где: театр Veritas (улица Красноармейская, 64) Премьерный показ спектакля, в основе которого лежит одноименный роман Анатолия Мариенгофа. Режиссер Павел Львов-Белов определяет атмосферу постановки как «акт любви в аварийном здании».

Действие происходит в Москве в 1918-1924 годы. Преподаватель истории Владимир страстно и без оглядки влюбляется в циничную от природы Ольгу, дочь зажиточного горожанина, эмигрировавшего за границу. Чтобы быть ей под стать, он начинает вести себя несвойственным для него образом. Он становится человеком, которому никогда не больно и никого не жалко. В пресс-службе театра Veritas сказали, что зрителей ждут «чёрный юмор на грани сумасшествия и циничные замечания сквозь сжатые зубы». Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь.



«Жизель» (6+)

Когда: 23 апреля в 18:30

Где: Музыкальный театр (улица Красная, 44) Балет французского композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли. В основе текста лежит легенда, пересказанная Генрихом Гейне.

Кадр из балета «Жизель» © Скриншот видео с YouTube-канала Музыкального театра Краснодара

Граф Альберт влюбился в крестьянку Жизель. Он переоделся в простолюдина и соблазнил девушку, скрыв не только свое происхождение, но и тот факт, что он обручен. Обман раскрывает тоже любящий Жизель лесничий Ганс. У героини слабое здоровье, она, не выдержав предательства, умирает. И превращается в виллису — злой дух, завлекающий прохожих ночью в свой губительный хоровод. Стоимость билетов 500-1200 рублей, купить можно по ссылке.

«Анна Каренина» (18+)

Когда: 25-26 апреля в 18:30

Где: театр драмы имени Горького (улица Красноармейская, 110) Постановка по знаменитому роману Льва Толстого. Режиссером стал Дмитрий Егоров, автором инсценировки выступила Ярослава Пулинович («Как я стал», «Жанна», «Земля Эльзы», «Наташина мечта» и другие).

Краснодарский Драмтеатр, «Анна Каренина», реж. Дмитрий Егоров, декабрь 2023 г. © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру