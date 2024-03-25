В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами и ветер до 25 м/с

В течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта на территории региона ожидаются сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами 20-25 м/с.

Кроме того, в этот же период на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем. Также ожидаются волны до четырех с половиной метров в высоту, в портах — тягун, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: