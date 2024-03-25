В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами и ветер до 25 м/с
МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение
В течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта на территории региона ожидаются сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами 20-25 м/с.
Кроме того, в этот же период на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем. Также ожидаются волны до четырех с половиной метров в высоту, в портах — тягун, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- 112 — единый номер вызова экстренных служб;
- 01 — единый номер пожарных и спасателей.
Как писали Юга.ру, с 25 по 27 марта в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно.
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