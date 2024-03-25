Жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили об опасности схода лавин

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение по лавиноопасности

С 25 по 27 марта в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погода в Краснодарском крае 25 и 26 марта:

По данным спасателей, с 25 по 27 марта угроза схода снега существует и в горных районах Сочи выше 1500 метров.

МЧС края рекомендует:

  • не выходить в горы в снегопад и непогоду;
  • находясь в горах, следить за изменением погоды;
  • выходя в горы, знать места возможного схода лавин;
  • избегать мест возможного схода лавин;
  • не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов (можно лишь только через 2-3 дня);
  • при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;
  • при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;
  • если захлестнуло лавиной — делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;
  • когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;
  • определить местоположение тела;
  • сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;
  • кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 25 марта действует штормовое предупреждение о пожароопасности. 

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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