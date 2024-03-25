Жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили об опасности схода лавин

В горах Кубани и Адыгеи действует штормовое предупреждение по лавиноопасности

С 25 по 27 марта в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погода в Краснодарском крае 25 и 26 марта: Воздух прогреется до 17 °C

По данным спасателей, с 25 по 27 марта угроза схода снега существует и в горных районах Сочи выше 1500 метров.



МЧС края рекомендует: не выходить в горы в снегопад и непогоду;

находясь в горах, следить за изменением погоды;

выходя в горы, знать места возможного схода лавин;

избегать мест возможного схода лавин;

не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов (можно лишь только через 2-3 дня);

при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;

при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;

если захлестнуло лавиной — делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;

когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;

определить местоположение тела;

сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;

кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.