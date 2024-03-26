В Краснодаре покажут семейный фильм «Каждый мечтает о собаке»

Ленту сняли по одноименной повести Владимира Железникова, автора знаменитого «Чучела». Роли исполнили Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский, Ирина Купченко и другие.

Действие просиходит в Москве в 60-х годах 20 века. Двенадцатилетний школьник Юрка — робкий и необщительный ребенок. После смерти отца он еще сильнее замыкается в себе и испытывает трудности в поиске друзей. Его жизнь кардинально меняется, когда в классе появляются двое новеньких — брат и сестра, дети знаменитого летчика испытателя. Главному герою предстоит столкнуться с первыми предательством и жестокостью.